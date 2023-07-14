ПВО уничтожила ночью 16 "Шахедов" - Воздушные силы
С вечера 13 июля до утра 14 июля русские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. 17 беспилотников типа Shahed были запущены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил.
"В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожено 16 "Шахедов". Также ночью защитники неба сбили один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки", — отметили в командовании.
Для отражения атаки привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".
Ранее в Днепропетровской ОВА сообщали о попадании беспилотника в Кривом Роге.