ВСУ уничтожили еще более 500 окупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага — Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 550 окупантов. Также украинские военные уничтожили 24 артиллерийских системы, 5 танков, 9 бронемашин, 31 один разведывательный беспилотник и другую технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около / 236590 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4097 (+5),
- боевых бронированных машин – 8008 (+9),
- артиллерийских систем – 4449 (+24),
- РСЗО – 680 (+2),
- средств ПВО ‒ 423 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
- крылатых ракет ‒ 1273 (+2),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24),
- специальной техники – 662 (+10).