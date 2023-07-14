ВСУ уничтожили еще более 500 окупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага — Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 550 окупантов. Также украинские военные уничтожили 24 артиллерийских системы, 5 танков, 9 бронемашин, 31 один разведывательный беспилотник и другую технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили: