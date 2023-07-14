ВСУ уничтожили еще более 500 окупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага — Генштаб

ВСУ уничтожили еще более 500 окупантов, 24 артсистемы и 5 танков врага — Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 550 окупантов. Также украинские военные уничтожили 24 артиллерийских системы, 5 танков, 9 бронемашин, 31 один разведывательный беспилотник и другую технику противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около / 236590 (+550) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4097 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8008 (+9),
  • артиллерийских систем – 4449 (+24),
  • РСЗО – 680 (+2),
  • средств ПВО ‒ 423 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+2),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7019 (+24),
  • специальной техники – 662 (+10).

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