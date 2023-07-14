Генштаб: У ВСУ есть успех под Бахмутом, закрепляются рядом с Андреевкой
Силы обороны преуспевают на Бахмутском направлении и продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Лига.net.
"На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил Ковалев.
Также украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Там захватчики активно применяют свои резервы, продолжаются тяжелые бои, отметил Ковалев.