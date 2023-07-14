Россияне используют ухудшение погоды для воздушных атак — Игнат

Российские военные используют ухудшение погодных условий для воздушных атак по Украине. Высокая облачность мешает прицелиться, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-что хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды" , - сказал он.

Как отметил Игнат, серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, воздушную цель, потому что нужно прицелиться по нему.

"Ну и так же погода влияет на любые объекты, которые есть в небе, и на работу пилотируемой авиации" , - сказал спикер.

Что касается и крылатых ракет, и "Шахедов", то здесь погода не слишком влияет, потому что они летают по своему заданному маршруту, сообщил он.