Китай проник во все секторы экономики Великобритании – отчет разведки

Китаю удалось проникнуть во все секторы экономики Великобритании, говорится в отчете парламентского комитета по разведке и безопасности страны. Пекин пытался проникнуть в британские спецслужбы со своими шпионами в рамках «плодотворной и агрессивной» шпионской кампании, пишет The Times, сообщает Зеркало недели.

Осуждающая оценка Комитета по разведке и безопасности ISC, который контролирует службу безопасности MI5 и разведку MI6, пришла к выводу, что сменявшие друг друга правительства не смогли справиться с угрозой, поскольку "экономические интересы имели преимущество".

В заключении также говорится, что китайские инвестиции в ядерный сектор означают, что когда-нибудь британскую электроэнергию можно будет выкупить, если отношения между странами ухудшатся. Документ предупреждает о «кошмарном сценарии», когда Китай имел бы технологическое преимущество и мог бы оказывать политическое и экономическое влияние на всех уровнях.

Как передает BBC, в отчете также исследуется вмешательство Китая в научные круги Британии, нацеливание на промышленность и технологии, инвестиционные соглашения с участием Китая и участие Китая в критической национальной инфраструктуре Великобритании.

Китайские инвестиции в Великобритании, как говорится в отчете, остались бесконтрольными. Выражается «серьезная обеспокоенность» тем фактом, что правительство, по мнению комитета, «не хочет, чтобы было какое-либо значимое исследование чувствительных инвестиционных соглашений».Правительство «проявило очень мало интереса к предупреждениям академических кругов» относительно использования Китаем платы и финансирования, влияния на британских ученых «из-за побуждения и устрашения», а также «мониторинг и контроль» китайских студентов.

Некоторые академические учреждения, похоже, закрывают глаза на такие попытки, "они рады просто взять деньги", добавляется в отчете.

«Мы находимся на траектории кошмарного сценария, когда Китай ворует чертежи, устанавливает стандарты и создает продукты, оказывая политическое и экономическое влияние на каждом шагу» , - сказал глава комитета Джулиан Льюис.

Что касается инвестиций Китая в энергетический сектор Великобритании, то в отчете говорится, что «наивно считать, что разрешение китайским компаниям влиять на гражданский ядерный и энергетический секторы Британии не означает передачу контроля Коммунистической партии Китая».

В нем добавляется: «Мы сомневаемся, как любой департамент может считать, что иностранная страна, единолично управляющая нашими атомными электростанциями, не должна задумываться».