Балтийское море стало озером НАТО – POLITICO

Возрождающееся НАТО намерено укрепить контроль над Балтийским морем, усложняя жизненно важный транзитный путь для военно-морского флота Путина в окрестностях РФ, пишет POLITICO, сообщает Зеркало недели.

На этой неделе саммит Североатлантического союза в Вильнюсе стал первым для Финляндии как участницы этого оборонного альянса. В преддверии саммита Турция согласилась поддержать заявку Швеции на присоединение, прокладывая путь к стратегическим изменениям в регионе, где Москва когда-то доминировала.

«[Швеция и Финляндия] делают НАТО гораздо более согласованным географически. Балтийское море становится озером НАТО, что, в целом полезно также из-за роста значения Арктики» , – сказала Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Расширение НАТО со времен Холодной войны

НАТО постоянно усиливает контроль над Балтийским морем — важными морскими воротами для российского флота, который имеет базы вблизи Санкт-Петербурга и в сильно милитаризованном Калининградском эксклаве. Во время холодной войны только Дания и Германия на крайнем западном краю Балтики находились в альянсе. Присоединение Польши к НАТО в 1999 г. и трех балтийских республик в 2004 г. поставило большую часть южного побережья моря под контроль Альянса.

Перечеркивание столетней традиции нейтралитета

Финляндия и Швеция в НАТО закроют северные тиски на море, оставив России ограниченный доступ. Обе страны отказались от своего давнего нейтралитета, который в случае Швеции достигал многих столетий. И в мае прошлого года подали заявку на присоединение к альянсу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Это означает значительное расширение границ НАТО с Россией, укрепление обороны в Северной Европе и повышение надежности сдерживания альянса.

"Страны Балтии были обеспокоены тем, что они немного изолированы" , - сказала Камиль Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО.

Можно представить, что Швеция и Финляндия не подвели бы их, но доступ к портам и аэропортам не был гарантирован на 100 процентов.

Присоединение Швеции и Финляндии означает расширение присутствия альянса в Арктике, регионе, который становится все более стратегическим как для России, так и для Китая.

Москва не в восторге.