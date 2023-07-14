В устье Днепра Силы обороны уничтожили три ДРГ врага - Гуменюк

В устье Днепра Силы обороны уничтожили три диверсионно-разведывательные группы врага, в том числе уничтожены 11 окупантов, три лодки, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, диверсанты пытаются время от времени маневрировать, собирая информацию о движении сил обороны. Также оккупанты пытаясь ротировать свой личный состав.