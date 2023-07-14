Британская разведка: почему РФ не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ

Британская разведка предполагает, что отмена Россией участия ядерных субмарин в параде ВМФ может быть связана как с их занятостью, так и определенными опасениями российского руководства по поводу безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказывают в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 июля.

12 июля в российских СМИ появились сообщения, что ядерные субмарины Северного флота России не будут участвовать в параде ко Дню Военно-морского флота РФ, который планируют в Санкт-Петербурге на 30 июля.

Со времени основания такого формата празднования в 2017 году, это, насколько известно, первый год, когда ядерные субмарины не принимают участия.