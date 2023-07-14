За сутки россияне выпустили по Херсону 40 снарядов — ОВА

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Херсонскую область 76 раз. В частности, по Херсону было выпущено 40 снарядов.

Об этом заявил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В общей сложности противник выпустил 487 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание в Новоалександровской сельской общине, территорию двух предприятий и гаражный кооператив в Херсонском районе.

Из-за обстрелов один человек погиб, еще один — получил ранения.