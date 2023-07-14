Ситуация критическая. Скольких миллионов работников не хватает украинскому рынку
Министерство экономики подсчитало, какого количества рабочих не хватает украинскому рынку труда. В течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 млн рабочих на рынок труда, сообщает Новое время.
"Поскольку страна приближается к послевоенной эпохе восстановления, потребности в рабочей силе будут только расти, чтобы соответствовать требованиям экономического восстановления", — заявили в Минэкономики.
В министерстве отметили, что Украина сталкивалась с нехваткой рабочей силы еще до начала полномасштабного вторжения.
"Но сейчас, когда более 6 млн украинцев были вынуждены выехать за границу, экономическая ситуация в стране стала еще более критической", — отметили в министерстве.
Там также добавили, что решить проблемой с нехваткой рабочей силы Украине помогут Международная организация по миграции и Международная организация труда.
Ранее сообщалось, что сейчас в Украине экономически активными являются лишь около 11,7 млн человек из приблизительного количества населения в 28,5 млн человек.