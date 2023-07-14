Россия за сутки атаковала 10 областей Украины — сводки ОВА

Армия Российской Федерации за сутки совершила атаки на 10 регионов Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 пятницы, 14 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки произошло 9 обстрелов, зафиксировано 64 взрыва. По Семеновской общине Новгород-Северского района русские войска стреляли из минометов и ствольной артиллерии (пять обстрелов), в результате чего возник пожар на местной ферме. По Новгород-Северской общине враг бил из артиллерии (три обстрела). По Сновскому обществу Корюковского района зафиксирован один обстрел. Без потерь.

В Сумской области россияне ночью и утром совершили три обстрела приграничья. Зафиксировано 15 взрывов из минометов и артиллерии. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Новослободская общины. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела пограничья. Зафиксировано 176 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Глуховская, Путовльская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманьская община.

В Великописаревской общине в результате обстрелов повреждены два частных дома и ЛЭП. Погиб мужчина 1971 года, житель села Поповка. Также зафиксированы артобстрелы (11 взрывов). В Краснопольской общине зафиксированы минометные обстрелы (17 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание частного дома. Также россияне избивали из артиллерии (14 взрывов). Повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома, в одном произошло возгорание.

В Запорожской области за минувшие сутки враг совершил 63 обстрела по 21 населенному пункту. 54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорскому, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам. Также зафиксировано шесть ударов с РСЗО по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Красному, два ракетных удара - по Малокатериновке и авиационный удар - по Орехову.

В результате вражеских обстрелов ранения получили четыре человека, погиб 40-летний мужчина. Поступило 52 сообщения о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и заведения социальной инфраструктуры.

Днепропетровскую область ночью атаковали вражеские беспилотники. Защитники с ДК "Восток" сбили шесть "Шахедов".

Есть попадания в Кривом Роге. Поврежден коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Избитая спецтехника. Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома.

Ударил агрессор и по Синельниковскому району. По Великомихайловскому обществу попал из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали.

В Харьковской области на Слобожанском направлении враг за прошедшие сутки нанес удары по 16 населенным пунктам.

В частности, нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковского района, совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Муравское Богодуховского района, Олейниково Харьковского района, Резниково Чугуевского района и Бологовка Купянского района. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Купянск.

Вчера в результате артиллерийского обстрела с. Степное Изюмского района повреждено частное домовладение.

В Луганской области россияне обстреливают населённые пункты на линии фронта. Вчера враг нанес удары по Невскому и по Белогоровке. Вблизи Невского россияне попытались организовать штурм, но эта попытка им не удалась. За сутки противник совершил 116 обстрелов, выпустив 494 снаряда.

В Донецкой области за прошедшие сутки россияне совершили 18 обстрелов. Обстреляли 12 населенных пунктов: Авдеевка, Северск, пгт Большая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Щербиновка, с.Богоявленка, с.Катериновка, с.Новоукраинка, с.Первомайское, с.Предтечино, с.Тихоновка, с.Разлив

Повреждены 10 жилых домов, два хозяйственных здания, два гражданских автомобиля, два гаража, поле пшеницы, магазин, ангар. За сутки в Донецкой области один человек погиб, четыре ранены.

В Николаевской области ночью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Вчера вечером враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Одесской области вчера силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских ударных БпЛА Shahed-136/131 и четыре дрона-камикадзе.

В Херсонской области в сутки враг совершил 76 обстрелов, выпустив 462 снаряда, из них по г. Херсон — 9 обстрелов (40 снарядов).

Враг попал в районы 23 населённых пунктов области. В частности, территория гаражного кооператива в Херсоне; территорию птицефабрики в с.Чернобаевка, территорию завода ГП "Палада" в Херсоне, здание сельского совета с.Золотая Балка.

Вчера захватчики нанесли артиллерийский удар по деревне Никольское Дарьевской общины. Один из снарядов попал в частный двор. Прибывшим на место трагедии врачам осталось констатировать смерть женщины, получившей ранения, несовместимые с жизнью.

Из-за российских обстрелов Дудчан Миловской общины пострадал 71-летний местный житель. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь. Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, один получил ранения.