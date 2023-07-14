Голливуд охватили забастовки – боятся искусственного интеллекта

Гильдия голливудских актеров в четверг впервые за 43 года одобрила забастовку, что привело к остановке американского кино- и телебизнеса из-за возмущения зарплатой и страха перед будущим, где доминируют технологии, пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Лидеры гильдии SAG объявили о забастовке, в центре противостояния – потоковые услуги и искусственный интеллект. В пятницу актеры присоединятся к сценаристам, в знак протеста покинувшим рабочие места в мае, на пикетах в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и десятках других американских городов, где снимают сценарные шоу и фильмы.

Disney, Universal и Sony против Netflix, Amazon и Apple

Актеры и сценаристы не бастовали одновременно с 1960 года, когда Мэрилин Монро еще снималась в кино, а Рональд Рейган возглавлял профсоюз актеров. Двойная забастовка противопоставляет более 170 000 работников студиям старой линии, таким икак Disney, Universal, Sony и Paramount, техническим гигантам, как Netflix, Amazon и Apple.

Гневно потрясая кулаками, Фрэн Дрешер, президент SAG-AFTRA отметила, что потоковая трансляция «изменила всю бизнес-модель» и что искусственный интеллект вскоре изменит ее еще больше.

"Это момент в истории - момент истины" , - сказала она, - "В какой-то момент вы должны сказать: «Нет, мы больше не будем этого терпеть".

Многие требования актеров отражают требования писателей, относящиеся к Гильдии сценаристов Америки. Оба профсоюза говорят, что пытаются обеспечить прожиточный минимум для повседневных членов, в том числе тех, кто снимает фильмы или телешоу для потоковых сервисов.

Сценаристы боятся, что студии будут использовать ИИ для создания сценариев. Актеры переживают, что технология может быть использована для создания цифровых копий их образов (или что спектакли могут быть цифрово изменены) без оплаты или одобрения.

В конце июня более 1000 актеров, в том числе Мэрил Стрип, Джон Легуизамо, Дженнифер Лоуренс, Констанс Ву и Бен Стиллер, подписали письмо руководству гильдии, в котором четко заявили, что «мы готовы к забастовке».

Эти забастовки стали последним монументальным ударом по индустрии развлечений, пострадавшей в последние годы от пандемии и резких технологических изменений.