МИД Финляндии о "неблагодарности" Киева: Помощь Украине — это не благотворительность

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила заявления о том, что Киев якобы не благодарен за поддержку, которую получает от Запада и заявила, что помощь партнеров — это не благотворительность, сообщает Новое время.

"Мы на Западе должны понимать, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина воюет за нас. Они борются за нашу свободу и европейскую архитектуру безопасности" , — заявила Валтонен.

Она добавила, что Запад остается преданным Украине, ведь это в его интересах.

"Я бы не сказала, что усталость (от помощи, — ред.) есть, и надеюсь, что ее никогда не будет" , — сказала она.

По ее словам, даже если бы НАТО удовлетворило требования Украины относительно более четкого пути к членству, это "не было бы 100-процентной гарантией" быстрого присоединения.

Валтонен сказала, что важнее всего, чтобы США и их партнеры «продолжали укреплять свою поддержку» и добавила, что Европе также нужно сделать больше.

"И я думаю, какой бы печальной ни была война, ключевым выводом является то, что в Европе внезапно появилось осознание того, что нам нужно инвестировать в нашу оборону гораздо, гораздо больше, чем мы делали раньше" , — сказала она.

По словам Валтонен, война против Украины также помогла выявить основные "слабости России".