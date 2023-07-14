Кулеба не считает, что членство в НАТО еще оставляют предметом торга с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предположение, что вопрос об Украине в НАТО оставляют для торга с Россией, отметив, что есть факты, опровергающие такую версию, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью телемарафону.

Кулеба ответил на вопрос, насколько правдоподобны предположения, что Соединенные Штаты хотят оставить вопрос членства Украины в НАТО для возможного торга с РФ, когда дойдет до переговоров о завершении войны.

"Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики, но опять же: даже то, что я услышал от президента Байдена (все услышали, просто мы услышали более подробно за закрытыми дверями), и публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО. Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление, очевидно, что он берет на себя определенное политическое обязательство" , – отметил министр иностранных дел.

Во-вторых, рассказал Кулеба, Украина сначала намеками, а перед саммитом "очень прямолинейно" доносила до партнеров, что переговоры с кем-либо не должны влиять на членство Украины в Альянсе.