В Украине введут отдельную процедуру банкротства на время военного положения

13 июля 2023 года Парламент принял в целом Закон Украины "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно отдельных вопросов осуществления и применения процедур банкротства в период действия военного положения" (законопроект № 7442), сообщает ЛигаБизнес.

Документ должен упростить доступ субъектов хозяйствования, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии рф, к судебным процедурам банкротств и повысить эффективность их применения в условиях военного и послевоенного положения.

Проектом предложено:

1. Установить форму, порядок направления и порядок предоставления ответа/информации на запрос арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора, управляющего реструктуризацией, управляющего реализацией имущества), который осуществляет полномочия по делу.

2. Обеспечение требований кредиторов путем наложения ареста на имущество не только движимое и не только должника, но и на имущество лиц, которые в соответствии с Кодексом несут с должником субсидиарную или солидарную ответственность.

3. Обеспечение получения от распорядителя имущества и ликвидатора по результатам проведения анализа финансово-хозяйственного состояния, инвестиционной и другой деятельности должника и положения на рынках должника заключения и определения, ест ли признаки фиктивного банкротства, доведения до банкротства, укрывательства стойкой финансовой несостоятельности, незаконных действий в случае банкротства, или нет.

4. Предоставление распорядителю имущества, с целью обеспечения удовлетворения требований кредиторов, действенных полномочий при выполнении полномочий по делу и обеспечение фактического осуществления контроля за хозяйственной деятельностью должника путем доступа распорядителя имущества к информации, которая хранится в базах данных (в том числе электронных), которые используются должностными лицами должника для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, а также для формирования бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности.

5. Дополнение перечня долгов, которые не подлежат реструктуризации и/или прощению в процедурах банкротства, нанесенных уголовным правонарушением, увечьем.

6. Дополнение раздела "Заключительные и переходные положения" Кодекса пунктом 1-6, положениями которого предусмотреть, что на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения или отмены:

проведение собраний и комитета кредиторов может осуществляться дистанционно (в режиме видеоконференции и путем опроса);

можнут быть продолжены хозяйственным судом сроки проведения предварительного заседания суда по делу о банкротстве (неплатежеспособности), обращения в пределах производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) о признании недействительными сделок, совершенных должником, действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявления о проведении первого, повторного и/или второго повторного аукциона, выполнения плана санации или реструктуризации долгов должника, процедуры распоряжения имуществом, ликвидации, реструктуризации долгов должника и погашения долгов должника;

арбитражный управляющий не несет дисциплинарную ответственность за несовершение действий и невыполнение обязанностей, предусмотренных этим Кодексом, если их совершение и/или невыполнение было невозможным в связи с ведением боевых действий в районах по местонахождению или местожительству или пребываня должника, кредитора, местонахождением имущества должника, местонахождением офиса или местожительством или пребыванием арбитражного управляющего, что предопределяло существование угрозы для жизни и здоровья;

рассмотрение дел о банкротстве (неплатежеспособности) или отдельных процессуальных вопросов может осуществляться хозяйственным судом в порядке письменного производства;

останавливается начисление процентов на обязательство должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плану реструктуризации долгов должника;

дело о банкротстве (неплатежеспособности) может быть открыто по заявлению должника, если проведение боевых действий привело к его неплатежеспособности, без авансирования вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суду, при условии заключения должником с арбитражным управляющим соглашения о выполнении арбитражным управляющим полномочий по делу о банкротстве (неплатежеспособности) до ее закрытия с оплатой вознаграждения арбитражного управляющего на условиях, определенных этим соглашением;

хозяйственный суд отказывает в открытии производства по делу о банкротстве по заявлению кредитора, если должник до проведения подготовительного заседания докажет хозяйственному суду, что должник внесен в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) и имеет действующий контракт с государственными заказчиками в сфере обороны или требования кредитора (кредиторов) не удовлетворены в результате вооруженной агрессии против Украины, в том числе из-за пребывания единого имущественного комплекса должника на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией территориях, в соответствии с перечнем, утвержденным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий.

Также предусмотрены изменения в Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно обеспечения раскрытия банками арбитражным управляющим банковской тайны и предоставления информации на запросы арбитражных управляющих.