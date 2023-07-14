Пристайко объяснил свой выпад в сторону Зеленского

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко растолковал свой комментарий относительно "нездорового сарказма" президента Владимира Зеленского в ответ на замечание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, сообщает Украинская правда.

"Саркастический комментарий британского министра о Амазон, получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен!" - уточнил Пристайко.

По его словам, если Уоллесу что-то не нравится, он мог бы это не выносить в публичное пространство, а просто связаться с самим Пристайко.