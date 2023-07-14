Пентагон об успехе наступления ВСУ: Это сложно, но не невозможно
В Пентагоне заявили, что успех наступления Вооруженных Сил Украины не является чем-то невозможным, несмотря на его сложность. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США Дуглас Симс, сообщает Лига.net.
По его словам, наступление ВСУ идет "очень сложно".
"Я не думаю, что это невозможно, и я думаю, что это то, что мы видим от украинцев, то, что они действительно делают это в большом порядке, действительно, на поле боя. Это может быть не на той скорости, которую мы бы предпочли", — сказал Симс.
Он отметил, что США в своих войнах проводили тщательную подготовку перед началом масштабных операций.
"Позвольте мне вернуть вас во Вторую мировую войну — я имею в виду, как раз с того момента, когда мы высадились на берег в день "Д" (высадка союзнических войск в Нормандии во время Второй мировой, - ред.), вы смотрели на два месяца до прорыва", — резюмировал представитель Пентагона.