Пентагон об успехе наступления ВСУ: Это сложно, но не невозможно

В Пентагоне заявили, что успех наступления Вооруженных Сил Украины не является чем-то невозможным, несмотря на его сложность. Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США Дуглас Симс, сообщает Лига.net.

По его словам, наступление ВСУ идет "очень сложно".

"Я не думаю, что это невозможно, и я думаю, что это то, что мы видим от украинцев, то, что они действительно делают это в большом порядке, действительно, на поле боя. Это может быть не на той скорости, которую мы бы предпочли" , — сказал Симс.

Он отметил, что США в своих войнах проводили тщательную подготовку перед началом масштабных операций.