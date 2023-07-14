МИД объяснил слова Зеленского об "абсурдном" и "хорошем" решении НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что в Украине действует "военная дипломатия", поэтому президент Владимир Зеленский написал резкое сообщение в Twitter 11 июля, где назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие в решении саммита НАТО временных рамок для приглашения и членства Украины, сообщает Лига.net.

Об этом Кулеба рассказал в интервью на телемарафоне.

Главу МИД спросили, почему за резким твитом президента 11 июля последовало его заявление, что саммит НАТО "хороший".

"Твит президента касался не всех решений саммита, а лишь конкретного предложения о приглашении. А появился он потому, что мы всегда сражаемся до конца, и это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы, детали которой на самом деле никто снаружи не знает. Но это было еще одним свидетельством того, что Украина никогда не сдается и в любой ситуации сражается до конца, до получения желаемого результата" , – заявил глава МИД.

Он добавил, что работа над приглашением продолжится, и Украина его получит – в этом нет сомнений.