Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Внефракционный народный депутат Татьяна Плачкова официально сложила полномочия народного депутата. Об этом заявили нардепы Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос"), сообщает Украинская правда.
283 голосами Рада досрочно прекратила полномочия Плачковой по ее заявлению.
"Плачкова из ОПЗЖ сложила мандат. Она запомнилась разве тем, что в разгар войны (в 2020 году, - ред.) вместе с другими ОПЗЖистами ездила в Москву на поклон к Путину/ Володину/ Медведеву", — отметила Геращенко.
Как отмечает Железняк, в парламенте осталось 404 депутата — новый рекорд.
"Еще из интересного, для наличия группы или фракции в этом созыве минимально необходимо 17-ть депутатов. И сейчас сразу две группы на грани: депутатская группа "Партия "За майбутнє" 17 (вышел Минько С.А.) депутатская группа "Відновлення України" 17 (после сложения мандата Плачковой)", — написал депутат.
Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022 года вышла из фракции ОПЗЖ. В мае 2022 года вступила в новообразованную депутатскую группу "Відновлення України".