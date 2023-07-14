На Бахмутском и Лиманском направлениях произошло более 1000 обстрелов — ВСУ

На Бахмутском и Лиманском направлениях враг совершил более 1000 обстрелов украинских позиций, украинские защитники уничтожили 119 окупантов, сообщает Укринформ.

Об этом сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить врага. Хотя он пробует контратаковать. В эти сутки, в частности, в районе Берковки. На этом направлении 406 раз враг обстрелял нас разными типами артиллерии, 12 боеприкосновений произошло, 73 оккупант, двоих взяли в плен" , - проинформировал Череватый.

Также, добавил спикер, силы обороны подбили два вражеских танка, четыре БМП, РСЗО "Град", легкий бронированный артиллерийский тягач, уничтожили два состава с боеприпасами и два БпЛА "Ланцет".

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, совершив 607 артобстрелов.

"Враг много недель подряд пытается быть там активным, атакует. За эти сутки пять раз атаковал, в том числе в районе Невского, Тернов, Белогоровки. 607 раз нанес разных артударов, семь авиаударов. 46 окупантов во время отражения атак были уничтожены, 118 ранены" , - отметил Череватый.

Также, как сообщил представитель, уничтожен вражеский танк, три 120-миллиметровых миномета, самоходный миномет "Тюльпан", два полевых склада с боеприпасами, один контрбатарейный радар и пять автомобилей.