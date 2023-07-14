Молдова предоставит скидку на транзит украинского зерна по железной дороге

Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории страны в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.

Согласно новым условиям на транзитные грузы:

Применение коэффициента на скидки к базовым тарифам применяется при соблюдении объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.