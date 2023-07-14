Молдова предоставит скидку на транзит украинского зерна по железной дороге

Молдова предоставит скидку на транзит украинского зерна по железной дороге
Фото: Ural-66

Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории страны в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики Украины.

Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.

Согласно новым условиям на транзитные грузы:

  • Применение коэффициента на скидки к базовым тарифам применяется при соблюдении объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.
  • Для пересчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий: выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц или среднемесячный объем перевозимых грузов за последние три месяца должен быть больше или равняться установленному объему грузовых перевозок за месяц.

Новости

Популярные темы форума

analytics