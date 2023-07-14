Молдова предоставит скидку на транзит украинского зерна по железной дороге
Молдавская железная дорога согласовала скидку в размере 27% к существующим тарифам на транзитные перевозки украинской агропродукции по территории страны в направлении портов Рени, Джурджулешты и Галац, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в сообщении Минагрополитики Украины.
Новые тарифные условия будут действовать с 15 июля 2023 года.
Согласно новым условиям на транзитные грузы:
- Применение коэффициента на скидки к базовым тарифам применяется при соблюдении объемов перевозок всеми экспедиторскими организациями.
- Для пересчета тарифа необходимо соблюдение одного из двух условий: выполнение установленного объема грузовых перевозок за месяц или среднемесячный объем перевозимых грузов за последние три месяца должен быть больше или равняться установленному объему грузовых перевозок за месяц.