Официально. В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников
Верховная рада поддержала изменение даты празднования Рождества и еще двух известных праздников в Украине. Соответствующее решение сегодня приняли парламентарии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За соответствующий законопроект №9431 проголосовал 241 народный депутат. По фракциям:
- "Слуга народа" - 175
- "Европейская солидарность" - 19
- "Батькивщина" - 13
- "Платформа за жизнь и мир" - 0
- "За майбутнє" - 5
- "Голос" - 10
- "Довира" - 10
- "Восстановление Украины" - 2
- Внефракционные - 7
Новые даты праздников
Согласно решению Верховной рады теперь:
- 25 декабря - Рождество Христово (вместо 07 января)
- 15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда чтится память выдающегося державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
- 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покровы Пресвятой Богородицы.
По словам парламентариев, этот закон будет подписан после 28 июля. То есть, все нововведения начнут действовать с 1 сентября.
Потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будут праздновать 28 июля.
Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране православные праздники будут отмечать по-новому.