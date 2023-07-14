Официально. В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников

Официально. В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников
Фото: president.gov.ua

Верховная рада поддержала изменение даты празднования Рождества и еще двух известных праздников в Украине. Соответствующее решение сегодня приняли парламентарии. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект №9431 проголосовал 241 народный депутат. По фракциям:

  • "Слуга народа" - 175
  • "Европейская солидарность" - 19
  • "Батькивщина" - 13
  • "Платформа за жизнь и мир" - 0
  • "За майбутнє" - 5
  • "Голос" - 10
  • "Довира" - 10
  • "Восстановление Украины" - 2
  • Внефракционные - 7
Официально. В Украине изменили дату Рождества и еще двух праздников

Новые даты праздников

Согласно решению Верховной рады теперь:

  • 25 декабря - Рождество Христово (вместо 07 января)
  • 15 июля - День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда чтится память выдающегося державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
  • 1 октября - День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покровы Пресвятой Богородицы.

По словам парламентариев, этот закон будет подписан после 28 июля. То есть, все нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будут праздновать 28 июля.

Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 перейти на новый юлианский календарь. После чего в нашей стране православные праздники будут отмечать по-новому.

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