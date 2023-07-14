Байден о мире: Крым важен, но есть и другие вопросы

Президент США Джо Байден считает вопрос Крыма важным для окончания войны, но отметил, что есть и "много других вопросов". Об этом Байден рассказал перед тем, как покинуть саммит НАТО в Вильнюсе, сообщает Лига.net.

Журналист спросил Байдена: считает ли он, что вопрос Крыма должен быть полностью решен, чтобы "это означало, что война закончилась".

"И еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить" , – ответил президент США, его цитирует "Голос Америки".

Он отметил, что Крым важен, но существует "много других вопросов", с которыми нужно справиться.