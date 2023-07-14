Зеленский провел заседание Ставки: о чем докладывали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Обсуждали ситуацию на фронте, новые оборонные пакеты, производство собственного оружия, защиту АЭС и ситуацию на северной границе.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

Главнокомандующий Залужный, а также командующий Сухопутными войсками Сырский и Таврической группировкой ВСУ Тарнавский доложили о ситуации на фронте, продвижении и обороне.

Министр обороны Резников рассказал о новых оборонных пакетах. Министр инфраструктуры Кубраков – об улучшении логистики поставок.

О наращивании собственного производства оружия, в том числе хороший результат в отношении беспилотников, докладывали министр стратегической промышленности Камышина и командующий Гуляк.

О защите атомных станций и северной границы, в том числе о результатах проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач, докладывали министр внутренних дел Клименко, глава Госпогранслужбы Дейнеко и главный инспектор Минобороны Воронченко.

С учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси – отсутствует, заявил в докладе начальник ГУР МО Буданов.