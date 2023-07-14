РФ вывела практически всех своих военных из Беларуси — ГПСУ

Россия в рамках ротации пока вывела практически всех своих военных из Беларуси, где они проходили тренировки и подготовку, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Киеве.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. По ту сторону границы мы не видим, чтобы враг имел группировку, необходимую для повторного вторжения в Украину. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, потому что Беларусь, к сожалению, продолжает поддерживать Россию в развязанной ею войне против Украины" , — отметил он.

По его словам, Россия продолжает использовать Беларусь, в том числе, как площадку или полигон для обучения своих подразделений.

"Количество российских военных на белорусских полигонах за последнее время только уменьшалось. Еще недавно мы фиксировали это количество на уровне до 2 тысяч военнослужащих, но на данный момент прошла очередная ротация и практически все российские военные выведены с территории Беларуси.

Нельзя исключать, что в ближайшее время на территорию Беларуси могут быть снова заведены очередные подразделения, но на данный момент мы такого не фиксируем" , — добавил спикер Госпогранслужбы.

Кроме того, по словам Демченко, ГПСУ не наблюдает организованного заведения в Беларусь российских наемников частных военных компаний, о чем ранее отмечалось, ведь РБ готовила площадки для их принятия.