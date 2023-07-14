Рада разрешила изучать теорию вождения самостоятельно

Верховная Рада 13 июля поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения, сообщает Деловая столица.

В предыдущей редакции закона было отмечено, что "будущие водители должны были проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных учреждениях". Однако теперь депутаты изменили это положение.

Согласно новой редакции, людей, желающих изучать правила дорожного движения самостоятельно, должны допускать к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол. Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.

Кроме того, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:

ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывают штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 грн – 13 600 грн);

ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и прием экзаменов (наказывают штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 грн – 17 000 грн; а для работников МВД – от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000 грн – 51) .

Закон вступит в силу через 90 дней после дня его опубликования (перед этим его еще должен подписать президент).