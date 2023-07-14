Нацгвардия о наступлении на Мелитополь: продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать

Силы обороны продвинулись на 1,7 км при наступлении в направлении Мелитополя, российские оккупанты пытаются контратаковать. Об этом на брифинге заявил представитель Национальной гвардии Николай Уршалович, сообщает Лига.net.

По его словам, воины Нацгвардии продолжают удерживать позиции в направлении Бердянска под постоянными обстрелами россиян.

Он отметил, что на Мелитопольском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с подразделениями Вооруженных Сил Украины продвинулись на 1,7 км на юг и юго-восток.

Уршалович заявил, что украинские штурмовые соединения продвигаются в условиях плотных минных полей врага и постоянных обстрелов.

Представитель НГУ подчеркнул, что оккупанты проводили контрнаступательные действия, чтобы отбить позиции, но не достигли успеха.