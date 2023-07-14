После освобождения Крым засеют марихуаной – Ташева

В Крыму после деоккупации полуострова начнут выращивать медицинский каннабис в случае его легализации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила﻿ постпред президента Украины в АРК Тамила Ташева.

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма. Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано" ,– написала она.

По словам Ташевой, подобная идея отражена в "Стратегии экономического восстановления Крыма".

"Много крутых идей вошло в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе. Спасибо народным депутатам за важное решение. Надеюсь на скорую доработку между чтениями и принятие закона" , – отметила чиновница.

Напомним, в четверг, 13 июля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.