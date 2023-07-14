Рада призвала президенту Грузии помиловать Саакашвили

Верховная Рада Украины приняла обращение к президенту Грузии и странам-членам ЕС с призывом помиловать заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, проект постановления с номером 9491 был поддержан 285 голосами "за".

В тексте обращения призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили ввиду его тяжелого физического состояния, а также предоставить украинскому омбудсмену доступ к нему.

Также Рада призывает парламенты стран ЕС принять схожие решения и призвать к помилованию Михеила Саакашвили.

Как известно, Саакашвили находится под стражей с момента тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.