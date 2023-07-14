У нас есть свои люди в окружении Путина – Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины МО Кирилл Буданов заявил, что у ГУР есть свои «источники» в близком кругу президента России Владимира Путина, сообщает Зеркало недели.

«У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к Путину, ред), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит» , – сказал он в интервью Reuters.

Относительно приведенной журналистами аналогии между ГУР и Моссадом (внешняя разведывательная служба Израиля), Буданов заявил, что ему не нужно ничего создавать для уничтожения врагов, поскольку его подчиненные уже и так это делают.

«Если вы спрашиваете о Моссаде, который известен ликвидацией врагов своего государства, то мы это делали и будем это делать. Нам не нужно ничего создавать, потому что это уже существует» , – сказал руководитель разведки.

Что же касается своей публичности и громких заявлений, то Буданов считает, что таковы реалии этого времени – руководитель разведки не может оставаться в тени. К тому же, Украина в 2014 году проиграла информационную войну России, поэтому сейчас должна находить новые пути.

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А начавшуюся войну – мы начали совсем по-другому. И сейчас россияне проиграют информационное сражение. …И все последующие войны будут выглядеть так. В любой стране мира. Можно сказать, что мы здесь задаем тренд» , – заявил он.

Это уже не первый раз в ГУР публично говорят о наличии источников в окружении Путина. В частности, зимой Буданов говорил, что такие признания никоим образом не вредят Украине, так как могут касаться сотен людей в кругу Кремля. При этом почти у каждого высокопоставленного россиянина можно найти родственные, дружеские или бизнес-связи в Украине.