Чтобы присоединиться к НАТО, Украине нужны реформы — Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после завершения войны НАТО сможет быстро принять решение о принятии Украины, однако для этого Киеву необходимо провести ряд реформ, сообщает Европейская правда.
"Конечно, реформы должны быть проведены. Не забывайте, что Украина – на пути в ЕС, она делает замечательный прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, а они связаны с коррупцией, деолигархизацией, другими очень важными вещами", – отметил литовский президент.
Кроме того, по его словам, одним из требований также является борьба с так называемой пятой колонной.
"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна есть везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – добавил Науседа.
Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что она "очищается" от таких людей.
"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то отстранили от высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызвало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкиваются множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так красиво и со стороны хорошо. Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и в дальнейшем", – сказал Науседа.