Чтобы присоединиться к НАТО, Украине нужны реформы — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после завершения войны НАТО сможет быстро принять решение о принятии Украины, однако для этого Киеву необходимо провести ряд реформ, сообщает Европейская правда.

"Конечно, реформы должны быть проведены. Не забывайте, что Украина – на пути в ЕС, она делает замечательный прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, а они связаны с коррупцией, деолигархизацией, другими очень важными вещами" , – отметил литовский президент.

Кроме того, по его словам, одним из требований также является борьба с так называемой пятой колонной.

"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна есть везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас" , – добавил Науседа.

Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что она "очищается" от таких людей.