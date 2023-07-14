Рекорд за пять лет. Банки получили рекордные прибыли

За пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд гривен. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. 48% от общей прибыли отрасли приходится на ПриватБанк, сообщает Новое время.

Как сообщает Опендатабот, такой результат является лучшим за последние пять лет.﻿

59 из 65 работающих сейчас банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. Всего за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен. Львиную долю этих средств — 81% - получил ПриватБанк. Так, его прибыли составили 25,48 млрд гривен или 47,5% от общей суммы прибыли всех украинских банков за указанный период. При этом, в январе-мае 2023-го Приватбанк получил почти втрое большую прибыль по сравнению с соответствующим промежутком времени в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд гривен.﻿

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков, имеющих иностранный капитал. В целом эти финучреждения заработали 15,01 млрд гривен — 28% от общей прибыли банков Украины. Такие показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом получили выгоду на сумму 8,73 млрд гривен.

Лидером этой банковской группы по результатам пяти месяцев текущего года стал Райффайзен банк с заработками в 3,26 млрд гривен. Кроме него, в топ-3 также вошли Укрсиббанк (2,89 млрд гривен) и ОТП банк (2,57 млрд гривен). Вместе эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

Группа банков с частным капиталом, которая насчитывает 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была «в плюсе» — 7,15 млрд гривен, что составляет 13% от общей прибыли всех украинских банков. Таким образом они превзошли свои достижения за соответствующий период 2021 года в 1,5 раза. Топ-3 банков с частным капиталом по полученным доходам в очередной раз возглавляет ПУМБ. Он заработал 2,99 млрд гривен, что составляет 42% общего заработка этой банковской группы. Второе и третье места заняли Универсал банк (Монобанк) (1,31 млрд гривен) и банк Пивденный (0,55 млрд гривен). Указанная троица получила 68% всей прибыли этой банковской группы.﻿

ТОП-10 банков страны по размеру прибыли с начала года почти не изменился. По-прежнему его возглавляет ПриватБанк, среди других лидеров — Райффайзен банк и ПУМБ.﻿