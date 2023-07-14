В России на атомном предприятии произошла утечка радиации - росСМИ
На Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области РФ в цехе обогащения урана разгерметизировался баллон с ядерным топливом, сообщает Радио Свобода.
По сообщениям российских СМИ, один человек погиб, персонал цеха был эвакуирован.
В частности, разгерметизировался контейнер с гексафторидом урана.
В корпорации Росатом, которой принадлежит завод, утверждают, что инцидент локализован и не создает рисков для населения. Производится санитарная обработка цеха. "Росатом" также не пишет о гибели человека, а называет его "пострадавшим".
Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральска, где расположен завод, призвал жителей города не паниковать и не писать ничего в мессенджерах. Ситуация, заявил он, "находится под контролем".
Независимых данных о возможных изменениях радиационного фона в районе предприятия пока нет.
Уральский электрохимический комбинат работает с 1945г. Завод производит ядерное топливо для атомных электростанций, а также перерабатывает отработанное топливо.
Новоуральск расположен примерно в 50 километрах от Екатеринбурга и в 75 км – от Нижнего Тагила.
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