В России на атомном предприятии произошла утечка радиации - росСМИ

На Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области РФ в цехе обогащения урана разгерметизировался баллон с ядерным топливом, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям российских СМИ, один человек погиб, персонал цеха был эвакуирован.

В частности, разгерметизировался контейнер с гексафторидом урана.

В корпорации Росатом, которой принадлежит завод, утверждают, что инцидент локализован и не создает рисков для населения. Производится санитарная обработка цеха. "Росатом" также не пишет о гибели человека, а называет его "пострадавшим".

Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральска, где расположен завод, призвал жителей города не паниковать и не писать ничего в мессенджерах. Ситуация, заявил он, "находится под контролем".

Независимых данных о возможных изменениях радиационного фона в районе предприятия пока нет.

Уральский электрохимический комбинат работает с 1945г. Завод производит ядерное топливо для атомных электростанций, а также перерабатывает отработанное топливо.

Новоуральск расположен примерно в 50 километрах от Екатеринбурга и в 75 км – от Нижнего Тагила.

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