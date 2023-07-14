Орбан: Санкции с РФ не снимут, о мире речь не идет

Венгерский премьер Виктор Орбан, который последовательно отстаивает идею упразднения санкций Запада против России, смирился, что этого не произойдет, сообщает Лига.net.

По словам Орбана, чья риторика зачастую совпадает с пропагандой Москвы о ее войне против Украины и демократического мира, "Запад по-прежнему хочет войны, и это было подтверждено на саммите НАТО".

Он посетовал, что "о мире речи почти не идет" и поэтому, сказал премьер Венгрии внутренней аудитории, "в обозримом будущем война не закончится и санкции не будут сняты".

Орбан использовал себе на пользу слова президента Владимира Зеленского о том, что США могли бы закончить войну "за пять минут", заставив Киев отсутствием поддержки отказаться от оккупированных территорий. Венгерский премьер заявил, что на саммите "мы не получили ответа, почему американцы этого не хотят".

Вот слова Зеленского на эту тему: "Одно лишь желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились" .

Де-факто поборник российских интересов в Европе, Орбан заявил, что "крайне важно" было предотвратить отстаивание украинских интересов на саммите НАТО, потому что это якобы "может привести к мировой войне".