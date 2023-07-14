В выезде из Украины ежедневно отказывают около 150 мужчинам — ГПСУ

Ежедневно в пересечении границы отказывают не менее 150 мужчинам, пытающимся выехать за пределы Украины через пункты пропуска, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ежедневно в среднем около 150 человек, преимущественно мужчины-украинцы в возрасте от 18 до 60 получают отказ в пересечении границы, поскольку не подпадают под ту категорию, которой разрешено пересекать границу", - сказал Демченко.

В то же время, как отметил спикер ГПСУ, не фиксируется уменьшение попыток незаконного пересечения границы. Такие попытки фиксируются как в пунктах пропуска, когда граждане пытаются использовать поддельные документы, так и вне пунктов пропуска.

"Таких попыток больше всего фиксируется на границе с Румынией и Молдовой. Хотя в июне все же определенное уменьшение таких попыток по сравнению с маем фиксировалось на 28%.