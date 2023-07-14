Россияне подготовили разные сценарии обороны Крыма — ГУР
Российские оккупанты подготовили несколько линий обороны захваченного ими украинского Крыма, но рассматривают разные сценарии развития событий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода, сообщает Лига.net.
По словам спикера ГУР, россияне основательно, несколько месяцев, готовятся к обороне Крыма.
"Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. В частности, фортификационные, инженерные сооружения и многокилометровые траншеи. Но они рассматривают разные сценарии. И часть тех же траншей в Крыму находятся далеко от админграницы временно оккупированного украинского Крыма, за материковой Украиной. То есть они рассматривают для себя реалистичным сценарием также и отступление. И над реализацией именно этого сценария работают Силы безопасности и обороны", – ответил Юсов.