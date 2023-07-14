Россияне подготовили разные сценарии обороны Крыма — ГУР

Российские оккупанты подготовили несколько линий обороны захваченного ими украинского Крыма, но рассматривают разные сценарии развития событий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Радио Свобода, сообщает Лига.net.

По словам спикера ГУР, россияне основательно, несколько месяцев, готовятся к обороне Крыма.