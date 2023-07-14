На Прикарпатье СБУ задержала "фаната Путина", распространявшего российскую пропаганду

В Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины задержала "фаната Путина", который администрировал прокремлевскую группу в запретной соцсети "Вконтакте", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По данным СБУ, он распространял российскую дезинформацию о событиях на фронте, а также восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора. Для маскировки преступных действий и массового "разгона" деструктивного контента он создал несколько анонимных аккаунтов.

Установлено, что материалы вражеской пропаганды фигурант брал из информресурсов центральных рупоров Кремля. Также администратор активно оставлял комментарии в группе, создавая видимость массовой поддержки кремлевской пропаганды. Он имел возможность удалять сообщения и комментарии пользователей, которые отрицали пророссийские нарративы.

Отмечается, что преступные действия сторонника рашизма создавали угрозу расшатыванию обстановки в регионе.

По материалам следствия, задержанным оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и сбыт наркотиков.

После начала полномасштабного вторжения РФ он поддержал российских захватчиков и решил публично обнародовать собственные антиукраинские взгляды.

Во время обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены сим-карты, которые он использовал для входа в анонимные аккаунты, мобильный телефон и компьютер с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.