Рада рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует Национальной комиссии по стандартам государственного языка сложить свои полномочия после скандального решения рекомендовать рассмотреть переименование Запорожья, сообщает Украинская правда.

Комитет, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:

признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной; рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы; рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Напомним, 22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.

В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".

Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.

Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.