Кабмин назначил Выговского главой Нацполиции

Кабинет министров назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Кабинетом министров Украины назначен Выговский Иван Михайлович председателем Национальной полиции Украины" , — сказано в сообщении.

С января Выговский занимал должность временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции.

Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела УМВД Украины в Николаевской области. В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2016 года занимал должность заместителя начальника Главного управления – начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области. В феврале 2020 года его назначили на должность начальника ГУНП в Полтавской области, а уже в августе 2021 года он стал главой Нацполиции Киева.