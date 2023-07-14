Кличко констатирует критическую ситуацию с автомобильными мостами в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко констатирует критическую ситуацию с автомобильными мостами через Днепр в Киеве, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты, в аварийном состоянии находятся мост Патона и мост Метро, Дарницкий мост не введен в эксплуатацию, а шестой – Подольско-Воскресенский – до сих пор не достроен.

Относительно моста Патона Кличко отметил, что город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

"Также в аварийном состоянии мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной: таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодняшний день остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 миллионов евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми мы до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта" , — говорится в сообщении.

По его словам, город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту.

"Планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода – мост через Русанский пролив – обновили в 2020 году" , — добавил мэр.

Кличко подчеркнул, что чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, делается все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенского мостового перехода, работы там продолжаются.

Он напомнил, что город ремонтирует Северный мост и заменяет деформационные швы на Южном мосту, где планируется завершить работы до конца лета. С 2018 по 2022 годы в столице провели ремонты на 23 мостовых сооружениях.