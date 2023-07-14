Беларускі Гаюн: В Беларуси в очередной раз продлили военные учения
В Беларуси в очередной раз решили продлить учения на местных полигонах. Они длятся уже почти год и три месяца, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Беларускі Гаюн" в Telegram.
Как отмечают в мониторинговом канале, военные учения продлевают с 17 июля и до:
- 27 июля на 227 общевойсковом полигоне "Борисовский" (Борисовский район);
- 21 июля на полигоне "Гожский" (Гродненский район);
- 22 июля на полигоне "Брестский" (Брестский район);
- 23 июля на полигоне "Осиповичский" (Осиповичский район);
- 21 июля на 212-м авиационном полигоне "Неман" (Новогрудский район);
- 23 июля на 230 общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский" (Барановичский район);
- 23 июля на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район);
- 23 июля на полигоне "Лепельский" (Лепельский район).
"Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 г. Общее число продлений уже 64 недели", - отмечают в "Гаюне".
При этом там добавили, что белорусские войска улучшают навыки и становятся более подготовленными к обороне, но у них все так же нет боевого опыта и они не готовы к наступательным действиям.
"Вагнеровцы" в Беларуси
Напомним, после того, как частная военная компания "Вагнера" вместе с Евгением Пригожиным провалила свою попытку мятежа в России, наемникам дали шанс передислоцироваться в Беларусь.
Последние несколько недель в СМИ появлялась информация о подготовке к принятию "вагнеровцев" в РБ. И сегодня, 14 июля, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что наемники уже обучают их войска на местных полигонах.