Митрополит Павел на суде цинично заявил, что не считает РФ страной-агрессором

Скандальный митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, более известный в народе как Паша-"Мерседес", в зале суда отказался признавать Россию страной-агрессором, поскольку у него там якобы проживает сестра, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал на камеру в ответ на вопросы журналистов.

"Российскую Федерацию не считаю агрессором, потому что там живет моя сестра. А те, кто делает эту агрессию — тех осуждаю... Я что, свою сестру назову агрессором?" – сказал митрополит Павел.

Журналистка несколько раз пыталась переспросить, считает ли Павел Лебедь Россию страной-агрессором. Однако скандальный митрополит отвечал дерзко, а в конце нагло заговорил о ее детях.

"У вас есть дети? Нет? Ну, наверное, и не будет после таких дел" , — пригрозил Паша-"Мерседес".

Как сообщалось, 1 апреля экс-наместник Киево-Печерской Лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заявил, что Служба безопасности Украины проводит в его доме обыски и вручила ему подозрение в разжигании межконфессиональной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. Его отправили под домашний арест.

13 июля Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении митрополиту Павлу по новым фактам его противоправной деятельности. Так, за день до объявления ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.