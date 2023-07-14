Пограничники показали, как в грозу сбивают российский Shahed
Украинские пограничники с помощью стрелкового оружия в грозу и шторм уничтожили ворочий беспилотник, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня ночью в грозу и шторм охранники границы обнаружили двигавшийся в их сторону ударный БпЛА. Открыв огонь из стрелкового оружия, бойцы мастерски уничтожили его над морем", - рассказали в ведомстве.
Там также опубликовали видео с момента сбивания Shahed.
Ночная атака по Украине
В ряде областей Украины в ночь на 14 июля были объявлены воздушные тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе вражеской атаки с применением "Шахедов" и баллистических ракет.
В некоторых регионах сообщалось о работе ПВО, а в Кривом Роге около 02:10 прогремели взрывы.
Позже стало известно, что россияне атаковали город дронами-камикадзе типа "Shahed". Пострадал один человек, тоже есть разрушение.