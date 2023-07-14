Минобороны Беларуси заявило, что согласовало с вагнеровцами "дорожную карту"

В Минобороны Беларуси заявили, что выработали и подготовили с наемниками ЧВК "Вагнер", которые теперь тренируют белорусских военных, "дорожную карту" по подготовке и передаче опыта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

"В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки Вооруженных Сил и бойцов ЧВК "Вагнер".

Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск".

В то же время, в белорусском ведомстве не сообщили детали этой так называемой карты.

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