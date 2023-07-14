Шольц: Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро

Объемы поставок оружия в Украину за счет Германии с 2022 до 2027 года составят примерно 17 миллиардов евро, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил бундесканцлер Олаф Шольц на своей большой пресс-конференции в пятницу.

"Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины".

Он подчеркнул, что агрессивная война России "продолжает влиять на наши жизни и очень сильно волновать всех нас".

По словам Шольца, после США Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине – также и в военном плане.

Напомним, 11 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 млн евро. По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.

Министр обороны Германии Борис Писториус также подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.