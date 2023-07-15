ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС

Южная Африка должна поступить "правильно" и соблюдать международное право, если президент России Владимир Путин лично посетит саммит блока БРИКС в Йоханнесбурге в следующем месяце, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в интервью CNN.

"Южная Африка десятилетиями испытывала на себе преступление против человечества, преступление апартеида, я не думаю, что им нужны мои поучения.

Они добровольно являются государством-участником МУС, они знают, что такое закон, и я думаю, что они поступят правильно. И мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем".

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой за военное преступление – незаконную депортацию украинских детей.

Поскольку суд не проводит заочных процессов, Путин должен быть либо выдан Москвой, либо арестован за пределами России.

Большинство стран мира – 123 – являются участниками договора, а устав МУС предусматривает, что все государства-участники имеют юридическое обязательство сотрудничать с судом, в том числе выполнять ордера на арест.

Однако Южная Африка – страна, принимающая нынешний саммит БРИКС – предоставила дипломатический иммунитет всем официальным лицам, которые примут участие в саммите в августе, а это означает, что Путин, возможно, сможет приехать в страну, несмотря на ордер МУС на его арест.

Что предшествовало: Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Владимир Путин будет присутствовать лично на саммите БРИКС в августе; в Кремле говорят, что пока не определились.