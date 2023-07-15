Сводка: Силы обороны сдерживают наступление врага в районе Марьинки

Украинские защитники сдерживают вражеское наступление, в частности в районе Марьинки, ведут контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив 17 беспилотников иранского производства типа "Shahed" и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожено 16 "Шахедов".

Кроме того, враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 32 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Камень Черниговской области; Белокопытово, Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец, Терновая Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое, Фиголевка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Ступочек и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Дружба, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского. Нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.