Генштаб: ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов, 5 танков и 24 БпЛА врага

Генштаб: ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов, 5 танков и 24 БпЛА врага
Фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы уничтожили еще 590 захватчиков, 5 танков и 24 БпЛА врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 237180 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 4102 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 8019 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4463 (+14) ед,
  • РСЗО – 680 (+0) ед,
  • средств ПВО – 425 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3807 (+24) ед,
  • крылатых ракет – 1273 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7036 (+17) ед,
  • специальной техники – 664 (+2).

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