СМИ: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность покинуть свое правительство и уйти с должности, пишут СМИ, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что осенью британский премьер-министр Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

Как пишет издание, Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство.

Одной из причин издание называет то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Это заставило некоторых его коллег усомниться, хочет ли он оставаться в политике.

В публикации подчеркивается, что Уоллес рассматривает возможность полностью уйти из политики. Он остается сторонником Сунака и правительства, и его решение не связано с нынешними трудностями Консервативной партии.

"Эта перестановка касается будущего, и Риши представляет общественности свежую команду перед выборами. Бен, вероятно, не собирается баллотироваться на выборах, поэтому для него пришло время отойти от дел", – рассказал изданию источник в правительстве.

Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Напомним на этой неделе Уоллес отметился заявлением на полях саммита НАТО в Вильнюсе, в котором призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений. Он отметил, что законодатели, прежде всего американские, считают, что более артикулированная благодарность от Украины облегчала бы принятие решений о дальнейшем выделении помощи.

"Мы предоставили 83 миллиарда долларов или сколько там; знаете, мы не Amazon", – процитировал Уоллес услышанное от американских конгрессменов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.

После этого Уоллес заявил, что его слова были искажены.