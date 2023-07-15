Politico: Страны ЕС все еще ждут разрешения США на обучение украинских пилотов

Коалиция европейских стран, которая на этой неделе пообещала начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, все еще ждут официального одобрения программы со стороны США, сообщает Европейская правда.

Об этом Politico сообщили американские и европейские чиновники.

Официально учения могут начаться только после того, как Госдепартамент США официально не подпишет запрос на передачу инструкций, авиасимуляторов и других материалов, связанных с самолетами – а этого еще не произошло.

Хотя президент Джо Байден пообещал дать зеленый свет программе, официальный запрос "все еще рассматривается", сказал представитель Пентагона Гаррон Гарн. В Госдепе отказались от комментариев.

Пока нет никаких признаков того, что США не одобрят программу, но запросы европейцев уже несколько недель находятся на рассмотрении.

Напомним, на этой неделе 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

В то же время на полях саммита НАТО в Вильнюсе министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее правительство пока получило разрешение только на обучение украинских пилотов, разрешения на передачу самолетов еще нет.

В Пентагоне недавно заявили, что для передачи Украине F-16 сейчас не идеальные условия на поле боя